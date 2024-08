Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Einsatz von Pfefferpistole bei Auseinandersetzung.

Lippe (ots)

Am Freitagmittag (23.08.2024) kam es gegen 11:30 Uhr auf der Bielefelder Straße in Heidenoldendorf zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei dem eine Pfefferpistole eingesetzt wurde. Ein 37-jähriger Augustdorfer griff in eine laufende Auseinandersetzung zwischen zwei Detmoldern (20 und 21 Jahre)ein. Nach ersten Ermittlungen versuchte der Augustdorfer zunächst, die Beteiligten zu trennen. Als dies nicht gelang, setzte er eine Pfefferpistole gegen einen der jungen Männer ein. Der 20-Jährige erlitt dadurch Verletzungen und musste in eine Klinik gebracht werden Die Polizei stellte die Pfefferpistole sicher und hat die Ermittlungen aufgenommen.

