POL-LIP: Barntrup. Rüttelmaschine von Baustelle gestohlen.

In der Zeit von Freitag (23.08.2024) 19 Uhr bis Samstag (24.08.2024) 07:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter eine Rüttelmaschine von einer Baustelle am Hopfenberg. Das Gerät im Wert von etwa 4.000 Euro befand sich auf einem umzäunten Gelände der Baustelle. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich der Baustelle am Hopfenberg gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 5 zu melden.

