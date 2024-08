Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg-Großenmarpe. Zwei Radfahrer bei Kollision unter Alkoholeinfluss verletzt.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Sonntag (24./25.08.2024) kollidierten gegen 02:40 Uhr zwei alkoholisierte Radfahrer auf einem Feldweg in der Straße Landwehr im Ortsteil Großenmarpe. Ein 21-jähriger Pedelec-Fahrer wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren beide 21-jährigen Blomberger den Feldweg in Richtung Großenmarpe, als es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision kam. Bei beiden Beteiligten wurde Alkoholkonsum festgestellt. Einer der Radfahrer gab zudem an, zuvor Cannabis konsumiert zu haben. Von beiden Männern wurden Blutproben entnommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell