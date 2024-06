Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht am Amalie-Thomas-Platz

Klinikparkplatz

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 16.06.2024 zwischen 11 Uhr und 16 Uhr kam es auf dem Amalie-Thomas-Platz zu einer Verkehrsunfallflucht. In den Parkbuchten vor der dortigen Klinik hatte die Geschädigte ihren roten Toyota C-HR vorwärts eingeparkt. Als sie nach ca. fünf Stunden zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen größeren Schaden am linken Heck ihres Fahrzeuges fest. Dieser wird von der Polizei auf ca. 2500 EUR geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher bzw. zur Unfallverursacherin oder dem schädigenden Fahrzeug machen können, sich bei der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, Tel. 05021-97780, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell