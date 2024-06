Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehburg-Loccum: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl und anschließendem Zigarettenkauf

Rehburg-Loccum (ots)

(Oth) Am 13.06.2024 entwendete ein bislang unbekannter Täter zwischen 06:30 Uhr und 10:50 Uhr die Geldbörse einer 43-Jährigen aus Rodewald. Die Geldbörse befand sich in einem VW Golf, welcher im Meßloher Weg in Rehburg-Loccum geparkt war.

Anschließend kaufte der unbekannte Täter mit der entwendeten EC-Karte mehrere Zigarettenschachteln an einem Zigarettenautomaten in der Heidtorstraße in Rehburg. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Täter von etwa 10:50 Uhr - 11:00 Uhr an dem Zigarettenautomaten aufgehalten.

Der 3-Jährigen entstand ein Sachschaden im Wert von etwa 250 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Stolzenau unter 05761/9020-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell