Landkreis Wittmund (ots) - Kriminalitätsgeschehen Esens - Geldbörse aus Einkaufskorb gestohlen Unbekannte haben von einer 92-jährigen Frau in Esens die Geldbörse aus dem Einkaufskorb gestohlen. Die Seniorin war am Samstagabend zwischen 18.20 Uhr und 18.35 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Bürgermeister-Becker-Straße einkaufen. In dieser Zeit griffen die Täter in den Korb der Frau und stahlen ihr ...

mehr