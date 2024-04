Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Diebstahl eines Pedelecs

Aurich - Sachbeschädigung an einer Scheibe

Norderney - Diebstahl eines E-Bikes

Langeoog - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Großefehn - Diebstahl eines Pedelecs

In der Schulstraße in Großefehn kam es im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag zum Diebstahl eines grauen Pedelecs der Marke Gazelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Sachbeschädigung an einer Scheibe

In der Norderstraße in Aurich kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einer Sachbeschädigung an einer Schaufensterscheibe. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

Norderney - Diebstahl eines E-Bikes

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in der Kaiserstraße auf Norderney ein verschlossenes E-Bike der Marke Conway entwendet. Das Rad stand zur Tatzeit an einem Hotel. Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Täter geben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Norderney unter der Telefonnummer 04932 92980 zu melden.

Langeoog - Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Zu zwei Einbrüchen kam es in der Nacht zu Mittwoch auf Langeoog. Im Kavalierpad zerstörten Unbekannte die Fensterscheibe eines Restaurants und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Bargeld und Elektrogeräte. Im gleichen Zeitraum wurde in der Kirchstraße auch ein Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 04972 990700.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell