Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Geldbörse aus Einkaufskorb gestohlen

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Esens - Geldbörse aus Einkaufskorb gestohlen

Unbekannte haben von einer 92-jährigen Frau in Esens die Geldbörse aus dem Einkaufskorb gestohlen. Die Seniorin war am Samstagabend zwischen 18.20 Uhr und 18.35 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Bürgermeister-Becker-Straße einkaufen. In dieser Zeit griffen die Täter in den Korb der Frau und stahlen ihr Portemonnaie. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen geben können, werden gebeten, sich unter 04971 926500 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell