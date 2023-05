Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Lengerich, Autos aufgebrochen

Greven, Lengerich (ots)

Im Stadtgebiet von Greven sowie von Lengerich sind in den vergangenen Tagen mehrere Autos aufgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen, die in den Tatzeiträumen etwas Auffälliges beobachtet haben. In Greven wurde in der Nacht zu Donnerstag (11.05.23), zwischen 20.00 Uhr am Mittwochabend und 06.00 Uhr am Donnerstagmorgen, ein grauer VW Golf an der Schützenstraße auf dem Edeka-Parkplatz aufgebrochen. Die Beifahrerscheibe wurde eingeschlagen. Die Täter stahlen eine blaue Umhängetasche. Am Nien Damm, gegenüber des Edeka-Markts, zerstörten Unbekannte am Mittwochvormittag zwischen 08.15 Uhr und 11.45 Uhr das Beifahrerfenster eines VW Golfs. Anschließend durchwühlten sie die Mittelkonsole und das Handschuhfach. Beute machten die Täter nicht. An der Lindenstraße, nahe der Rathausstraße, schlugen unbekannte Täter die Scheibe der Beifahrertür eines grauen VW Passat ein. Die Tat ereignete sich am Mittwochabend (10.05.23) zwischen 18.00 und 22.20 Uhr. Aus dem Wagen stahlen die Unbekannten ein Portemonnaie. In Lengerich versuchten unbekannte an der Schlenkhoffstraße, nahe der Dyckerhoffstraße, die Seitenscheibe eines Fahrzeugs einzuschlagen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (08.05.23), 18.00 Uhr und Dienstag (09.05.23), 15.00 Uhr. Den Tätern gelang es jedoch nicht die Scheibe des weißen DS zu zerstören, so dass sie nicht ins Fahrzeug gelangten. Ebenfalls in Lengerich haben Unbekannte am Diersmanns Weg, zwischen den Straßen Am Röttgersbusch und Am Feldweg, einen schwarzen Ford Mondeo aufgebrochen, indem sie eine Seitenscheibe einschlugen. Aus dem Pkw stahlen sie eine Arbeitstasche. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr und Donnerstag, 05.15 Uhr. Und an der Windmühlenstraße, zwischen den Straßen Am Feldweg und Asternweg, zerstörten Kriminelle die Seitenscheibe eines weißen Kia. Das passierte am frühen Donnerstagmorgen zwischen 02.15 und 02.30 Uhr. Zeugen stellten das aufgebrochene Fahrzeug fest. Entwendet wurde nichts. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise zu den Tätern bzw. Taten. Diese nehmen die Wachen in Greven 02571/928-4455 unter Telefon sowie in Lengerich 05481/9337-4515 unter Telefon entgegen.

