Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach Körperverletzung

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenem Samstag kam es zu einer Körperverletzung am Kleinen Bornhorster See. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Am Samstagabend, gegen 18:15 Uhr, war ein Ehepaar gemeinsam mit ihrem Sohn am Kleinen Bornhorster See spazieren. Der Familie kam hierbei eine Radfahrerin entgegen, die mit ihren zwei freilaufenden Hunden unterwegs war. Da sich die Familie an den aufdringlichen Tieren störte, bat der Mann die Hundehalterin mehrfach ihre Tiere an die Leine zu nehmen.

Diesem kam die Frau jedoch nicht nach, sondern beleidigte das Ehepaar und drohte diesen Schläge an. Um der Situation zu entgehen entschied sich die Familie den Bereich zu verlassen. Die Radfahrerin folgte jedoch den Dreien und schlug auf das Ehepaar mehrfach ein, so dass beide leicht verletzt wurden. Erst als weitere Passanten hinzukamen, ließ die Frau von dem Angriff ab und flüchtete.

Gegen die bisher unbekannte Frau leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein.

Durch das Ehepaar kann die Täterin als ca. 30 - 40 Jahre alte Frau mit einer geschätzten Größe von 170cm beschrieben werden. Bekleidet sei die Frau mit einem olivgrünem Cap, einem schwarzen Shirt und einer kurzen Cargohose in grün gewesen.

Auffällig sein ein Kompass - Tattoo am Unterarm gewesen. Bei den Tieren soll es sich um einen weißen Schäferhund sowie einen dunklen Mischling handeln. Das Fahrrad der Frau sei ein rotes Damenrad mit einem schwarzen Anhänger gewesen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0441 - 7904115 entgegen. (1072054)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell