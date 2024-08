POL-OL: Frau bei Auseinandersetzung zwischen Radfahrern verletzt

Oldenburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag dieser Woche suchten mehrere Einbrecher, in der Zeit von ca. 01.00 Uhr bis 04.00 Uhr, verschiedene Firmen in der Burg- und Carl-Benz-Straße im Westersteder Ortsteil Hüllstede auf. Aus den Objekten wurde eine Vielzahl von Kabeln und Werkzeugen entwendet. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf einen hohen ...

mehr