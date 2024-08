Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen: Fahrzeugbergung aus dem Kanal +++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Zu einem kuriosen Zwischenfall ist es am Mittwoch den 21.08 gegen 09:00 Uhr auf der Stahlwerkstraße in Apen, Ortsteil Augustfehn gekommen. Eine 66-jährige Dame aus der Gemeinde Apen parkte zum besagten Zeitpunkt auf einer Hofeinfahrt der Straße "Am Kanal". Ihr Auslieferungsfahrzeug war zu diesem Zeitpunkt dem Heck zum Kanal ausgerichtet. Aufgrund der mangelhaften Sicherung gegen das Wegrollen, rollte der Pkw rückwärts und kam letztlich im Kanal zum Stehen. Der Wagen versank in der Folge etwa bis in Höhe der Türgriffe im Wasser. Zur Bergung wurde ein Abschleppunternehmen an die Unfallstelle bestellt, welches den Pkw aus dem Kanal bergen konnte. Die anliegende Stahlwerkstraße war während der Bergung für einen Zeitraum von etwa 30min nicht befahrbar. Die Fahrzeugführerin, welche nach eigenen Angaben noch selbst kurzzeitig versuchte das Fahrzeug zu stoppen, blieb unverletzt. (49672)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell