POL-OL: +++ Apen: Zwei Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall mit Pkw verletzt +++

Oldenburg (ots) - Am Montagabend beleidigte ein Oldenburger eine 37 Jahre alte Frau im Hochheider Weg rassistisch. Dabei griff er die Frau an und verletzte sie, so dass sie durch den Rettungsdienst behandelt werden musste. Die Polizei stellte noch in Tatortnähe den Tatverdächtigen. Kurz vor 20 Uhr alarmierten mehrere Personen die Oldenburger Polizei. Diese teilten mit, dass es zu einem Angriff auf eine Frau im ...

