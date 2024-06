Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Nordheim: Einbruch in Schule und Vereinsheim - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unberechtigt Zutritt zu einem Schulgebäude und einem Vereinsheim in Nordheim. Zwischen Dienstagabend, 22 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, gelangten der oder die Täter zunächst durch das Einwerfen einer Scheibe ins Innere des Schulgebäudes in der Lauffener Straße. Hier wurden im Anschluss mehrere Zimmer betreten sowie Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Die Einbrecher entwendeten mehrere Tablets und warfen die Scheibe des Foyers der angrenzenden Sporthalle ein. Ein Betreten gelang hier allerdings nicht. Nach dem Verlassen des Schulgebäudes wurden ein Fenster und eine Terrassentüre des nebenan gelegenen Sportheims mit Steinen eingeworfen und aus dem Inneren ebenfalls ein Tablet und Bargeld gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07133 2090 beim Polizeirevier Lauffen zu melden.

Eppingen-Mühlbach: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Firma in Mühlbach einbrachen, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Dienstagabend, 17.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, gelangten die Täter gewaltsam ins Innere des Gebäudes in der Werkstraße. Anschließend wurden mehrere Büroräume betreten und durchwühlt. Die Einbrecher flüchteten daraufhin mit mehreren Notebooks, Mobiltelefonen und Bargeld. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Neudenau-Herbolzheim: Pkw aufgebrochen - Wer hat etwas gesehen?

Ein bisher unbekannter Mann brach am frühen Mittwochmorgen einen Pkw in Herbolzheim auf. Der Täter machte sich gegen 3.30 Uhr an dem in der Straße "Am Linsenrain" abgestellten Nissan zu schaffen, öffnete das Fahrzeug auf unbekannte Weise und entwendete einen Laptop und ein Smartphone. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 1,80 Meter groß - Trug eine Joggingjacke mit Längsstreifen auf den Ärmeln und darüber eine ärmellose Weste - lange Sporthose und Sportschuhe mit reflektierenden Stellen im mittigen Bereich der Schnürsenkel - Hatte einen kleinen Rucksack mit rechteckigem Reflektorstreifen bei sich. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt der Polizeiposten Möckmühl unter der Telefonnummer 06298 92000 entgegen.

Heilbronn: Kontrolle der Poser- und Raserszene im Stadtgebiet

Beamtinnen und Beamte der Arbeitsgruppe Poser und Raser führten am Mittwochabend erneut Verkehrskontrollen im Heilbronner Stadtgebiet durch. Zwischen 18 Uhr und dem nächsten Morgen, 1.30 Uhr, wurden insgesamt 30 Pkws und sieben Zweiräder einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten diverse Ordnungswidrigkeiten, wie Handy- und Gurtverstöße, geahndet werden. Außerdem stellten die Beamten an drei Fahrzeugen technische Veränderungen fest, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zwei Personen waren zu schnell unterwegs und müssen nun ein Bußgeld bezahlen. Des Weiteren wurde ein Pkw-Fahrer wegen unnützem Hin- und Herfahren sowie ein weiterer wegen des Verursachens von unnötigem Lärm zur Anzeige gebracht. Erhebliche Geschwindigkeitsverstöße konnten im Rahmen der Kontrollmaßnahmen nicht festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell