Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montagmittag in Tauberbischofsheim einen geparkten Mercedes und flüchtete im Anschluss, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die 79-jährige Besitzerin des Mercedes parkte ihr Fahrzeug um 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Duderstädter Allee. Als sie um 12.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkam, stellte sie die Beschädigungen auf der rechten Fahrzeugseite fest. Der Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Tauberbischofsheim unter der Rufnummer 09341 810 entgegen.

Boxberg: Unfallverursacher mit blauem Auto gesucht

Nachdem am Mittwoch in Boxberg ein geparkter Volkswagen durch ein blaues Fahrzeug beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dessen Fahrer geben können. In der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 13 Uhr stand der VW geparkt im Panoramaweg gegenüber von einem Hotel. Der Verursacher beschädigte in diesem Zeitraum das Fahrzeug und setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09241 810 an die Polizei Tauberbischofsheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell