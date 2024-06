Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht Nachdem durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker am Dienstagnachmittag ein geparkter Pkw in Bad Mergentheim beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen des Vorfalls. Ein 45-Jähriger parkte seinen Opel Insignia gegen 16 Uhr in der Wachbacher Straße. Als er um 16.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er frische Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite fest, die vermutlich durch einen Anhänger verursacht wurden. Hinweise nimmt die Polizei Bad Mergentheim unter der Rufnummer 07931 54990 entgegen.

Niederstetten: Erneuter Einbruch in Tennisheim - Zeugen gesucht Nachdem am vergangenen Wochenende in einen Kindergarten in Niederstetten eingebrochen wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5793435), wurde nun bekannt, dass man sich auch gewaltsam Zutritt zum Vereinsheim des Tennisvereins Niederstetten verschafft hatten. Das Vereinsheim war bereits im Mai Ziel eines Einbruchs (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5784502). Im aktuellen Fall erstreckt sich der Tatzeitraum von Donnerstag 17 Uhr bis Montag 14 Uhr. Der Sachschaden wird auf 300 Euro geschätzt. Entwendet wurde nichts. Wer verdächtige Wahrnehmungen rund um das Tennisheim gemacht hat, oder Hinweise zum Täter oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07934 99470 beim Polizeiposten Weikersheim zu melden. Bad Mergentheim: Einbruch in Wohnung - Zeugen gesucht Ein bislang Unbekannter verschaffte sich am Dienstagnachmittag gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in Bad Mergentheim. Der Täter oder die Täterin gelangte im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17 Uhr in die Wohnung in der Schillerstraße und entwendete mehrere Kleidungsstücke. Der Schaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Rufnummer 07931 54990 entgegen.

Bad Mergentheim: Hoher Schaden nach Unfallflucht - Zeugen gesucht Etwa 5.000 Euro Schaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagmittag in Bad Mergentheim und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung zu kümmern. Die Fahrerin eines Audi Q3 parkte ihr Fahrzeug gegen 11.30 Uhr auf einem Parkplatz am Hans-Heinrich-Ehrler-Platz neben den Ladesäulen für Elektrofahrzeuge. Als sie um 13.30 Uhr zurückkam, stellte sie die Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite fest. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Bad Mergentheim unter der Rufnummer 07931 54990 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell