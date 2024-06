Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Untergruppenbach: Einbrecher in Nahversorger-Laden festgenommen

Ein 36-Jähriger konnte am Dienstagabend in Untergruppenbach-Unterheinriet festgenommen werden, nachdem er auf frischer Tat bei einem Diebstahl erwischt wurde. Der Mann begab sich gegen 23 Uhr mit einer Sturmhaube maskiert in den Nahversorger-Laden in der Brunnenstraße und füllte seinen Rucksack sowie zwei Tragetaschen mit verschiedenen Gegenständen. Währenddessen betraten zwei weitere Personen mit Motorradhelmen den Laden, verließen diesen aber kurz darauf wieder. Trotz, dass der Dieb durch eine Überwachungskamera durch die Inhaber beobachtet werden konnte und durch einen Lautsprecher angesprochen wurde, setzte er seinen "Einkauf" fort. Als er das Objekt ohne zu bezahlen verließ, wurde er bereits von der Polizei erwartet und vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der 36-Jährige auf freien Fuß gesetzt. Er hatte Ware im Wert von knapp 400 Euro entwendet.

Heilbronn: Schlägerei am Marktplatz

Nachdem ein 30-Jähriger zwei andere Männer im Alter von 20 und 27 Jahren mit Pfefferspray besprühte, erhitzte sich die Situation auf dem Heilbronner Marktplatz, weshalb die Polizei mit mehreren Streifen vor Ort war. Als die Beamten zu dem 27-Jährigen kamen, welcher sich im Bereich eines Dönerladens befand und sich die Augen rieb, gingen die beiden zuvor besprühten Männer auf die Beamten los. Unter anderem wurde durch einen weiteren Mann ein Schild des Dönerladens erhoben und damit die Beamten bedroht. Mehrere Personen, die hinzukamen, gingen ebenfalls bedrohlich auf die Beamten zu, weshalb weitere Polizeistreifen angefordert wurde, unteranderem die Polizeihundeführer. Den 20 und 27 Jahre alten Männern wurden Platzverweise erteilt. Dem kam der 20-Jährige nicht nach, legte sich auf den Boden vor die Beamten und verhielt sich aggressiv. Beim Transport in den Streifenwagen trat er einen Polizeibeamten in den Bauch. Der 20-Jährige wurde in eine Zelle des Polizeireviers gebracht und von dort in eine psychiatrische Einrichtung überführt. Nachdem sich die Situation zunächst beruhigt hatte, kam es nach einer Weile wieder zu einer Auseinandersetzung, weil der 30-Jährige, zunächst flüchtige Mann, zurückkam und der 27-Jährige entgegen des Platzverweises ebenfalls wieder am Marktplatz auftauchte. Dann soll der ältere der beiden Männer den jüngeren wieder mit Pfefferspray besprüht und ihn geschlagen und getreten haben. Hierauf wurde das Pfefferspray beschlagnahmt und die beiden Männer zum Polizeirevier gebracht. Nach der Beendigung aller erforderlichen Maßnahmen wurde der 30-Jährige entlassen und der 27-Jährige aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes ins Krankenhaus gebracht.

Bad Friedrichshall: Hoher Schaden nach Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen

Eine verletzte Person und rund 26.500 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Bad Friedrichshall. Der 48-jährige Fahrer eines Audi TT war gegen 12.30 Uhr auf der Uhlandstraße unterwegs. Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit fuhr er mit seinem Pkw auf das Heck eines vor ihm verkehrsbedingt haltenden Citroen einer 58-Jährigen. Dadurch kollidierte der Citroen noch mit einem davor befindlichen Ford Focus, der hierdurch auf einen Toyota Corolla geschoben wurde. Die 48-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Audi und der Citroen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Jüdischer Gedenkstein verunreinigt

Die Kriminalpolizei Heilbronn sucht Zeugen, nachdem ein Unbekannter, vermutlich in der Nacht auf Dienstag, den jüdischen Gedenkstein in Heilbronn beschmutzte. Der Täter begab sich vermutlich zwischen Montagabend und Dienstag, 13 Uhr, zum Gedenkstein in der Allee, wo er eine auf dem Stein aufgestellte Kerze an sich nahm. Mit dem Wachs der Kerze verunreinigte er den Stein und die danebenstehende Kuppel. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

