POL-PDLU: Inverkehrbringen von Falschgeld 05.01.2024, 16:00 Uhr

Speyer (ots) - Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Heinrich-Heine-Straße in Speyer ein Verkehrsunfall zwischen einem Kleinraftrad und einem PKW. Die 27-jährige Kraftradfahrerin aus Speyer missachtete die Vorfahrt eines 49-jährigen PKW-Fahrers aus Dudenhofen. Dadurch kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch die Fahrerin verletzt wurde. Diese ...

