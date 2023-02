THW Landesverband Bayern

THW Bayern: Erdbeben Türkei: THW-SEEBA ermöglicht zwei Lebendrettungen nach sieben Tagen Dauereinsatz.

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

München (ots)

Bonn/München. Seit dem 7. Februar 2023 befindet sich die SEEBA (Schnell-Einsatz-Einheit-Bergung-Ausland) mit 51 Einsatzkräften im Dauereinsatz. Nach zwei Lebendrettungen unter erschwerten Bedingungen kehren die THW-Einsatzkräfte wieder nach Deutschland zurück. Die SEEBA ist seit dem 07. Februar 2023 als Medium-USAR-Team mit 50 Einsatzkräften, vier Hunden und 16 Tonnen Material im Einsatz. Dem 51-köpfigen Team gehört auch ein bayerischer THW-Helfer an. Die SEEBA ist in der Provinz Hatay eingesetzt und hat am 9. und 10. Februar eine Lebendrettung von ISAR-Germany unterstützt. Am 11. Februar haben I.S.A.R. Germany und das THW ihre Rettungsarbeiten aufgrund der angespannten Sicherheitslage und daraus resultierenden Tumulten vorübergehend unterbrochen. Am späten Abend des 11. Februars sind die Einsatzkräfte der SEEBA dann zur Unterstützung bei einer Lebendrettung aufgebrochen. Türkische Rettungskräfte benötigten Hilfe bei der Befreiung einer 88-jährigen Frau aus Trümmern. Gemeinsam mit den türkischen Einsatzkräften haben die THW-Helferinnen und Helfer die Frau nach mehr als 130 Stunden lebendig befreien und medizinischen Kräften übergeben können. Nach sieben Tagen Dauereinsatz kehren die Einsatzkräfte der THW-SEEBA nun heute nach Deutschland wieder zurück. Der THW-Einsatz in der Türkei ist damit jedoch nicht beendet. Das THW stellt flächendeckend Hilfsgüter für die Türkei bereit. Zu den Hilfsgütern zählen unter anderem Zelte, Decken, Heizgeräte und Stromerzeuger. Auch das THW Bayern steht hierbei mit seinen 111 Ortsverbänden und seinem Logistikzentrum in Obernburg für die Logistik und den Hilfsgütetransport bereit. Darüber hinaus steht in Bayern das THW-Einsatznachsorgeteam (ENT) bereit. Das ENT bietet Einsatzkräften Hilfe und Unterstützung an, um belastende Situationen aus dem Einsatz zu verarbeiten. Das ENT setzt sich aus erfahrenen, speziell ausgebildeten psychosozialen Fachkräften des THW zusammen. Das THW ist die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes. Das Engagement der bundesweit mehr als 80.000 Freiwilligen, davon die Hälfte Einsatzkräfte, ist die Grundlage für die Arbeit des THW im Bevölkerungsschutz. Mit seinem Fachwissen und den vielfältigen Erfahrungen ist das THW gefragter Unterstützer für Feuerwehr, Polizei, Hilfsorganisationen und andere. Das THW wird zudem im Auftrag der Bundesregierung weltweit eingesetzt. Dazu gehören unter anderem technische und logistische Hilfeleistungen im Rahmen des Katastrophenschutzverfahrens der Europäischen Union sowie im Auftrag von UN-Organisationen.

Original-Content von: THW Landesverband Bayern, übermittelt durch news aktuell