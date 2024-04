Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240422.4 Schwentinental: Tatverdächtiger nach Auseinandersetzung in Untersuchungshaft

Schwentinental (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Schwentinental zu einer Auseinandersetzung, bei der zwei Männer schwere Verletzungen erlitten. Der Haupttatverdächtige kam in Untersuchungshaft. Das Hinweisportal der Polizei ist freigeschaltet.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gerieten zwei je dreiköpfige Personengruppen gegen 04:45 Uhr auf dem Parkplatz der dortigen Diskothek aus noch unbekanntem Grund in verbalen Streit. Dieser entwickelte sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 28- und ein 19-Jähriger schwere Verletzungen erlitten und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus kamen. Beide konnten das Krankenhaus am Sonntag wieder verlassen.

Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte zwei 22 und 29 Jahre alte Tatverdächtige fest. Während der Ältere nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wieder auf freien Fuß kam, wurde der Jüngere Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Haftrichter vorgeführt. Dieser entsprach dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Plöner Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Kiel und sucht weitere Zeuginnen und Zeugen der Auseinandersetzung. Diese werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Da nicht auszuschließen ist, dass Personen Videoaufnahmen des vorangegangenen Streits oder der Auseinandersetzung gemacht haben, schaltete die Polizei das Hinweisportal frei. Entsprechende Aufnahmen können hier hochgeladen werden: https://sh.hinweisportal.de/schlaegerei-atrium/de/upload

Axel Bieler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell