POL-KI: 240422.1 Kiel: diverse Verstöße bei Schwerpunktkontrolle durch die Wasserschutzpolizei

Kiel (ots) - Am heutigen Vormittag wurde bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück in der Schlieffenallee in Kiel eine britische Brandbombe (Phosphor) aufgefunden. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes rückten an und transportierten die Bombe ab. Kurz vor 14 Uhr teilte ein Anrufer über Notruf bei der Einsatzleitstelle mit, dass er eine Brandbombe bei Bauarbeiten freigelegt habe, die nun qualmen würde. Die ...

