Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240416.1: Kiel: Verkehrsteilnehmerin ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss aus dem Verkehr gezogen

Kiel (ots)

Das Polizeibezirksrevier Kiel führte in der Nacht von Freitag auf Samstag eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin des Fahrzeuges weder über einen Führerschein, noch über einen Versicherungsschutz für das Fahrzeug verfügte. Des Weiteren saß die Frau unter Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer. Das Polizeibezirksrevier hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 02:45 Uhr befuhr die Fahrerin den Speckenbeker Weg in Hassee. Als die Polizisten die Frau anhielten, gab diese spontan an, dass sie keinen Führerschein habe. Nach dieser Überraschung konnten die Beamten in der Kontrolle noch diverse andere verkehrsrechtlichen Verstöße feststellen. Den Einsatzkräften fiel auf, dass die Zulassungsplaketten an den Kennzeichen ungewöhnlich angebracht waren. Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug bereits seit Beginn des Jahres 2022 außer Betrieb genommen war. Für die Beamten des Polizeibezirksreviers ergab sich somit nach ersten Ermittlungen der Verdacht des Diebstahls von Zulassungsplaketten. Die 40-Jährige verfügte außerdem auch nicht über die nötige Haftpflichtversicherung für das Fahrzeug. Bei der Kontrolle wirkte die Dame sichtlich nervös. Eine Urinuntersuchung ergab, dass die Fahrerin Drogen konsumiert hatte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Bereits in der Vergangenheit trat die Dame wegen einer ähnlich gelagerten Tat polizeilich in Erscheinung. Aus diesem Grund beschlagnahmten die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Kiel das Fahrzeug als Tatmittel.

Nach Abschluss der Maßnahmen wurde die 40-Jährige Frau wieder entlassen. Sie muss sich in einem Strafverfahren unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Führen eines Fahrzeuges im öffentlichen Raum ohne Haftpflichtversicherung, Urkundenfälschung und Führen eines Kfz unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten.

Katharina Philipsen

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell