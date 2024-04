Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auseinandersetzung nach Besuch einer Gaststätte

Kaiserslautern (ots)

Als ein Mann am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr eine Gaststätte in der Straße "Am Heiligenhäuschen" verließ, griffen ihn zwei Unbekannte mit Schlägen und Tritten an. Die Täter hatten sich zuvor ebenfalls in dem Lokal aufgehalten. Sie flüchteten zu Fuß, bevor die Polizei eintraf. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf und konnten einen Tatverdächtigen ermitteln. Als sie an der Wohnanschrift des 47-Jährigen ankamen, trafen sie den Wohnungsinhaber und zwei weitere Männer an, die aufgrund der Täterbeschreibung als Beteiligte in Frage kommen. Ihre Personalien wurden festgestellt. Die weiteren Ermittlungen laufen. Die Polizei bittet um Hinweise, die zur Aufklärung der Geschehnisse beitragen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |bo

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell