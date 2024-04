Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 240419.1 Kiel: Fund einer Brandbombe auf Privatgrundstück

Kiel (ots)

Am heutigen Vormittag wurde bei Bauarbeiten auf einem Privatgrundstück in der Schlieffenallee in Kiel eine britische Brandbombe (Phosphor) aufgefunden. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes rückten an und transportierten die Bombe ab.

Kurz vor 14 Uhr teilte ein Anrufer über Notruf bei der Einsatzleitstelle mit, dass er eine Brandbombe bei Bauarbeiten freigelegt habe, die nun qualmen würde. Die eingesetzten Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei stellten auf einem Privatgrundstück in der Schlieffenallee eine 15 kg schwere Phosphorbombe fest, die Beschädigungen aufwies und rauchte. Die alarmierten Einsatzkräfte sperrten den Bereich um die Baustelle weiträumig ab, stellten den Brandschutz sicher und evakuierten vorsorglich die direkt angrenzenden Gebäude.

Nach Absperrmaßnahmen konnte die Brandbombe durch die Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes gegen 14:45 Uhr gesichert und geborgen werden. Personen wurden nicht verletzt.

Stephanie Lage

