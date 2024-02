Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt und abgehauen

Meiningen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit vom 02.02.2024, 20:40 Uhr, bis 03.02.2024, 03:00 Uhr, den PKW einer 22-Jährigen. Diese stellte ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand in der Kreuzstraße in Meiningen ab. Den Spuren nach zu urteilen stieß der Unbekannte beim Ein- oder Ausparken gegen das vordere Kennzeichen des VW und verließ danach, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, den Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0030503/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

