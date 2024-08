Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach Einbruch

Oldenburg (ots)

Zu zwei Einbrüchen wurden die Beamten am vergangenem Wochenende gerufen, in beiden Fällen werden mögliche Zeugen gesucht.

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Bürgereschstraße gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge hebelten bisher Unbekannte in der Zeit von 1:30 bis 6:20 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Mit einer Spielekonsole, weiterem Technikzubehör sowie einer Geldbörse konnten die Täter anschließend entkommen. (1065946)

Über ein Kellerfenster drangen die Täter in ein Haus in der Wilhelm-Wisser-Straße ein. In der Zeit von Samstagmorgen bis zum Sonntagmittag durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten des Objektes und konnten mit einer geringen Menge an Bargeld entkommen. (1066629)

Hinweise werden unter der Rufnummer 0441 - 7904115 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell