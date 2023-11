POL-NOM: Diebstahl von Baumaschinen

Northeim (ots) - Northeim/Einbeck/Uslar/Bad Gandersheim, Donnerstag, 25.04.2024 NORTHEIM/EINBECK/USLAR/BAD GANDERSHEIM (Wol) - Anmeldung möglich. Im nächsten Jahr wird der bundesweite Zukunftstag am Donnerstag, den 25.04.2024 stattfinden. Wie bereits in den letzten Jahren wird die Polizeiinspektion Northeim den Zukunftstag an vier Dienststellen (Northeim/Einbeck/Uslar/Bad Gandersheim) durchführen. An dem Tag wird den ...

mehr