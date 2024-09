POL-PPWP: Pkw eines Wanderers sorgt für Aufregung

Kaiserslautern (ots) - Unbekannte Täter klauten am Samstagmorgen in der Pariser Straße ein E-Bike samt Schloss. Wie der Besitzer der Polizei mitteilte, kettete er sein KTM-Rad zwischen 7 und 7:45 Uhr vor einem Supermarkt an. Nachdem er seinen Einkauf erledigt hatte, war das orange/graue Zweirad weg. Die Ermittlungen gegen den unbekannten Langfinger dauern an. Laut Schätzung dürfte das Gefährt einen mittleren ...

