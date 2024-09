Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hochwertiges E-Bike gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter klauten am Samstagmorgen in der Pariser Straße ein E-Bike samt Schloss. Wie der Besitzer der Polizei mitteilte, kettete er sein KTM-Rad zwischen 7 und 7:45 Uhr vor einem Supermarkt an. Nachdem er seinen Einkauf erledigt hatte, war das orange/graue Zweirad weg. Die Ermittlungen gegen den unbekannten Langfinger dauern an. Laut Schätzung dürfte das Gefährt einen mittleren vierstelligen Wert haben. Hinweis zu dem Täter oder zu dem Verbleib des Fahrrads nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegen. |kfa

