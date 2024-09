Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Firmenfahrzeug

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann teilte der Polizei am Sonntagabend mit, dass in seinen dienstlichen Transporter eingebrochen wurde. Laut seinen Angaben stand der Opel Vivaro von Montag, 9. September, 11 Uhr, bis zum gestrigen Sonntag, 19 Uhr, in der Alex-Müller-Straße. Als er an den Wagen herantrat, bemerkte er, dass die Beifahrertür nur angelehnt war. Der Innenraum des Fahrzeugs war durchwühlt. Unter anderem fehlten ein Akkuschrauber der Marke Markita sowie ein Geldbeutel mit einem dreistelligen Geldbetrag. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, denen in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

