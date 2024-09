POL-PPWP: Wochenmarkt-Besucher beleidigt und bedroht

Kaiserslautern (ots) - Auf einem Firmenparkplatz in der Mannheimer Straße sind am Wochenende mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Ein Tatverdacht richtet sich gegen einen 25-jährigen Mann. In der Nacht zu Sonntag fielen die Beschädigungen an den abgestellten Firmenfahrzeugen auf. An insgesamt zwölf Wagen wurden die ...

