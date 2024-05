Freiwillige Feuerwehr Frankenthal

FW Frankenthal: Regenmassen verschonen Frankenthal weitgehend

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Die angekündigten Regenmassen verbunden mit Unwetter- und Hochwasserwarnungen haben Frankenthal glücklicherweise bislang verschont.

Am gestrigen Freitagnachmittag (17.05.2024) kam es zu insgesamt vier wasserbedingten Einsätzen, sowie einem daraus resultierenden Folgeeinsatz - quer über das Stadtgebiet verteilt. Gegen 14:21 Uhr ging der erste Alarm bei der Feuerwehr Frankenthal ein, die weiteren in den drauffolgenden ca. 45 min. Bei drei wasserbedingten Einsätzen war ein Eingreifen der Feuerwehr erforderlich. Hier kamen jeweils Tauchpumpen zum Einsatz. In einem Fall wurden weitere Absicherungsmaßnahmen durchgeführt. Hier handelte es sich um eine Kellerwohnung, in die u.a. das Wasser von der "Hanglage" vom Garten hereindrang,

Bei einem Wassereinsatz in der Robert-Bosch-Straße kam es trotz stromlos geschaltetem Kellergeschoss während der Abpumparbeiten zu einer kleinen Verpuffung an der Gasheizung, so dass vorsorglich ein Löschzug an die Einsatzstelle nachgefordert wurde. Die Kontrolle mit Wärmebildkamera und Messgeräten ergab jedoch keine Auffälligkeiten. Die Anlage wurde durch den Notdienst Gas der Stadtwerke Frankenthal außer Betrieb genommen. Der für die Feuerwehr zuständige Bürgermeister Bernd Knöppel machte sich während der parallellaufenden Einsätze ein Bild der Lage in der Hauptfeuerwache. Um kurz vor Mitternacht musste dann noch ein umgestürzter Baum im Einmündungsbereich Hannongstraße / Lambsheimer Straße beseitigt werden.

Die Isenach führt aktuell viel Wasser im Bereich eines 2-jährigen Hochwassers. Die Überprüfung der relevanten Stellen im Gemarkungsbereich Frankenthal - insbesondere enge Kurven oder Durchführungen unter Brücken oder Straßen - verlief bislang unauffällig. Die Kontrollen werden entsprechend der Wasserstandsentwicklung weiter fortgesetzt.

