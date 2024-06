POL-DA: Viernheim: 48-Jähriger nach Autoaufbruch festgenommen

Ginsheim-Gustavsburg (ots) - In der Nacht zum Dienstag (25.06.) brachen Unbekannte in einen Friseursalon in der Rheinstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Innere. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten sie unter anderem einen geringen Geldbetrag, ein Tablet und eine Lautsprecherbox. In dieser Nacht ...

mehr