Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Mehrere Fahrräder gestohlen

Zeugen nach Einbruch gesucht

Griesheim (ots)

Nach einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in der Zeit von Montagnachmittag (24.6.) bis Dienstagmorgen (25.6.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Gegen 6.45 Uhr am Dienstag bemerkten Zeugen die Einbruchsspuren an dem Fahrradhandel in der Straße "Rübengrund" und alarmierten die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Kriminellen gewaltsam durch eine aufgehebelte Tür in das Geschäft eingedrungen. Im Inneren hatten sie es auf hochwertige Rennräder und Mountainbikes abgesehen. Mehrere Räder schafften sie aus dem Laden und suchten anschließend mit ihrer Beute unerkannt das Weite. Der genaue Umfang und Wert des Diebesgutes steht noch nicht abschließend fest. Es muss davon ausgegangen werden, dass die bislang noch unbekannten Täter ein entsprechendes Fahrzeug genutzt haben, um die Räder abzutransportieren. Der Tatzeitraum reicht nach bisherigen Erkenntnissen bis 16.45 Uhr am Vortag zurück.

Das Kommissariat 21/22 hofft bei den Ermittlungen auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell