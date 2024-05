BPOLI L: Bundespolizisten finden Diebesgut im Wert von rund 1400 Euro bei tschechischen Diebespärchen

Leipzig (ots) - Am 04. Mai 2024, gegen 2:00 Uhr verletzte und beleidigte ein 59-Jähriger eine Bundespolizistin am Hauptbahnhof in Leipzig. Vorher war der Mann mehrfach unerlaubt ins Gleis geklettert. ++++++++++++++++++++++++ Am frühen Samstagmorgen wurde die Bundespolizei alarmiert: Laut Reisenden sollte ein Mann ...

mehr