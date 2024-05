BPOLI L: Unerlaubter Gleisaufenthalt, tätlicher Angriff und rassistische Beleidigung - 59-Jähriger verletzt Bundespolizistin

Bundespolizeiinspektion Leipzig

Am 04. Mai 2024, gegen 2:00 Uhr verletzte und beleidigte ein 59-Jähriger eine Bundespolizistin am Hauptbahnhof in Leipzig. Vorher war der Mann mehrfach unerlaubt ins Gleis geklettert.

Am frühen Samstagmorgen wurde die Bundespolizei alarmiert: Laut Reisenden sollte ein Mann immer wieder in den Gleisbereich am Bahnsteig 1 und 2 klettern.

Als die Beamten den Mann ansprachen, versuchte dieser unter fortlaufender Beleidigung der Polizisten zu flüchten. Beim Versuch die Flucht zu verhindern, leistete er aktiv Widerstand. Dabei verletzte er eine Beamtin an Schulter und Arm.

Um weitere Angriffe zu verhindern, wurde der 59-Jährige schließlich in Handfesseln zur Dienststelle gebracht. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die verletzte Beamtin weiter mit rassistischen Äußerungen.

Gegen den Leipziger wurde ein Strafverfahren wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Körperverletzung sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich eingeleitet.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,75 Promille.

Die verletzte Polizistin konnte ihren Dienst nach ärztlicher Behandlung fortsetzen.

