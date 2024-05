Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Bei Ablenkungsmanöver Geldbeutel gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Mit einem Ablenkungsmanöver haben Taschendiebe am Dienstagnachmittag in einem Einkaufszentrum in der Mannheimer Straße eine Seniorin hereingelegt. Nach Angaben der 84-Jährigen wurde sie während ihres Aufenthaltes in dem Markt gegen 16 Uhr von einer unbekannten Frau angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Als sie später zu Hause ankam, stellte die Seniorin fest, dass ihr Geldbeutel verschwunden ist.

Offenbar hatte sich jemand unbemerkt an ihrem Rucksack, den sie auf dem Rücken trug, zu schaffen gemacht und die Geldbörse herausgeholt. Zusammen mit dem Portemonnaie erbeuteten die Diebe einen dreistelligen Bargeldbetrag, den Personalausweis sowie die Versicherungskarte der 84-Jährigen.

Von der unbekannten Frau, die das Gespräch gesucht hatte, liegt folgende Beschreibung vor: etwa 25 bis 35 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß und kräftig. Sie war komplett schwarz gekleidet, trug ein Kopftuch und sprach Deutsch. Sie wurde von einer weiteren Frau begleitet, die etwa 1,60 Meter groß ist, eine normale Figur und blonde Haare hatte.

Zeugen, die sich zur fraglichen Zeit in dem Einkaufszentrum aufhielten und das Frauen-Duo möglicherweise gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell