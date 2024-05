POL-PPWP: Seniorin geht auf digitale Erpressung ein

Kaiserslautern (ots) - Dass Alkohol, Drogen und ein Zweirad keine gute Kombination sind, musste ein 51-Jähriger am späten Dienstagnachmittag feststellen. Der Mann war mit seinem Drahtesel in der Glockenstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 52 übersah er einen am Straßenrand geparkten Pkw und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall fiel der Radfahrer zu Boden. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, machte ...

mehr