Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zwei nächtliche Einbrüche/Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (25.06.) brachen Unbekannte in einen Friseursalon in der Rheinstraße ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in das Innere. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten sie unter anderem einen geringen Geldbetrag, ein Tablet und eine Lautsprecherbox.

In dieser Nacht ereignete sich gegen 1.50 Uhr in der gleichen Straße zudem ein weiterer Einbruch in ein Kiosk. Nach ihrem Eindringen in das Gebäude entwendeten die Kriminellen Geld und flüchteten nach Auslösung der Alarmanlage vom Tatort.

Die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet Zeugen oder Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

