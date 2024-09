Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Wohnung eines Mehrfamilienhauses - Zeugen gesucht

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag verschaffte sich eine bislang noch unbekannte Täterschaft im Zeitraum von 07 Uhr bis 14 Uhr Zutritt in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Heiligenhag". Daraus wurde Bargeld in Höhe von knapp 1.500 Euro entwendet. Wie die unbekannte Täterschaft in das Wohnanwesen gelang, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/oder Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft mitteilen können, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

