POL-UL: (BC) Ummendorf - Betrunken im Acker gelandet

Am Dienstag kam eine Autofahrerin bei Hochdorf von der Straße ab.

Ulm (ots)

Kurz vor 14 Uhr war die 38-Jährige auf der K7562 von Schweinhausen in Richtung Ummendorf unterwegs. Vor Ummendorf kam sie mit ihrem Peugeot nach rechts von der Straße ab und landete im Acker. Durch einen Frontschaden lösten die Airbags aus. Rettungskräfte brachten die Fahrerin mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Biberach nahm den Unfall auf. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin betrunken war. Ihren Führerschein musste sie deshalb abgeben. Die Polizei schätzt den Schaden am Peugeot auf 10.000 Euro. Fremdschaden entstand nicht.

