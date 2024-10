Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim - Einbrecher unterwegs

In der Nacht auf Dienstag hatten es Unbekannt auf ein Einfamilienhaus in Nattheim abgesehen.

Ulm (ots)

Gegen 2 Uhr brachen Unbekannte gewaltsam ein Fenster an einem Einfamilienhaus in der Lindlestraße auf. Beim Einsteigen stießen sie mehrere Flaschen um und verursachten dadurch Lärm. Dadurch wurde die Bewohnerin auf die Einbrecher aufmerksam und schaltete mehrere Lichter an. Die Täter flüchteten daraufhin unerkannt und ohne Beute. Sie hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro am Fenster. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherte die Spuren. Der Polizeiposten Nattheim (Tel. 07321/7943) sucht nun nach den Tätern und bittet bei ihren Ermittlungen auch um Zeugenhinweise.

