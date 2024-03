Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 12:15 Uhr und 17:00 Uhr Zugang zu einer Erdgeschosswohnung in der Straße "Unterer Klingelbrunnen", indem sie ein gekipptes Fenster öffneten. In der Wohnung wurden die Schränke und Schubladen in mehreren Zimmern durchwühlt, insgesamt wurden Bargeld und andere Wertsachen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Das Polizeirevier Kornwestheim hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell