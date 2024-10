Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Einbrecher machen Beute

Eine Gartenhütte war in den vergangenen Tagen das Ziel von Einbrechern in Geislingen.

Ulm (ots)

Die Unbekannten waren zwischen Sonntag 16 Uhr und Dienstag 16 Uhr in der Schloßhalde unterwegs. Dort brachen sie ein Vorhängeschloß an einem Gartenzaun auf und gelangten so auf das Gelände. Im Garten durchsuchten sie eine Hütte nach Wertgegenständen. Dabei stießen sie auf eine Wildkamera, einen Grill sowie einer Biertischgarnitur. Die Gegenstände nahmen sie mit und flüchteten unerkannt. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) hat Spuren gesichert und sucht nach den Unbekannten.

++++2018099

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

