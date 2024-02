Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand

Ludwigshafen (ots)

Am 12.02.2024, gegen 13:30 Uhr, geriet auf einem Dach eines Anbaus befindlicher Unrat in der Karolinenstraße in Ludwigshafen in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Am Anbau des Gebäudes entstand ein Schaden von etwa 1.000EUR. Verletzt wurde niemand. Wie es zu der Brandentwicklung kam ist bislang unklar.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell