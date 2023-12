POL-DA: Bensheim-Fehlheim: Bei der Tat gestört/Zwei Einbrecher flüchten

Raunheim (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Zeit zwischen Montagabend (04.12) und Mittwochnachmittag (06.12.), hat die Rüsselsheimer Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Die Unbekannten drangen durch ein Fenster ins Innere des Anwesens in der Reichenberger Straße ein. Hier suchten die Kriminellen nach Wertgegenständen und entwendeten nach bisherigen ...

mehr