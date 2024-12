Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Polizei kontrolliert 16 Autos auf Wintertauglichkeit

Darmstadt (ots)

Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse, kontrollierte das 3. Polizeirevier am Dienstagmorgen (10.12.) mehrere Autofahrer, im Hinblick auf geeignete Bereifung und Beleuchtung. Die Beamten hatten an der Kreuzung B3 zur B42 eine stationäre Kontrolle eingerichtet in der sie sich alle 16 Fahrzeuge und deren Mitfahrer genauer anschauen konnten. In der Zeit von 00.20 bis 2.10 Uhr mussten die Polizei lediglich eine Ordnungswidrigkeit ahnden, alle anderen Fahrer verhielten sich vorbildlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell