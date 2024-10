Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigung, Diebstähle, Unfallfluchten, Sonstiges

Aalen (ots)

Backnang: Sachbeschädigung an PKW

Am Dienstag, gegen 11:20 Uhr befuhr ein 82-jähriger Autofahrer mit seinem Seat die Annonay-Straße. Als der Seat-Fahrer in den Kreisverkehr im Bereich Sulzbacher Straße einfuhr, hörte er ein lautes Geräusch von der Beifahrerseite seines PKW. Im Rahmen einer Nachschau konnte am Fahrzeug eine kleine, etwa kreisrunde Eindellung mit mittigen Lackschäden festgestellt werden. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen übernommen und geht der Frage nach, wie genau diese Beschädigung hervorgerufen worden sein könnte. Zeugen und eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, Kontakt mit der Polizei unter der Rufnummer 07191 9090 aufzunehmen.

Backnang: Unfallflucht

Am Dienstagabend beschädigte gegen 18:05 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Weissacher Straße einen dort geparkten Skoda. Der Unfallverursacher fuhr rückwärts aus einer Parklücke und kollidierte dabei mit dem anderen Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der unbekannte Autofahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Kennzeichen des Verursachers ablesen und teilte es der Polizei mit. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Backnang.

Backnang: Unfallflucht

Etwa 3.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 08:40 Uhr und 16:00 Uhr. Durch den unbekannten Unfallverursacher wurde auf einem Parkplatz in der Wilhelmstraße ein dort geparkter Audi beschädigt. Sodann entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Backnang bittet zum Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Oppenweiler: Diebstähle aus PKW

Unbekannte Diebe drangen in der Zeit von Montag 22.30 Uhr bis Dienstag 05:40 Uhr auf unbekannte Art in zwei geparkte Autos in der Dornburger Straße ein. Aus einem VW Polo stahlen sie unter anderem Bargeld, Debit- und Kreditkarte, sowie ein Laptop. Aus einem Audi entwendeten die Diebe Smartwatch, Smartphone, Debitkarte und einen Bargeldbetrag. An beiden Fahrzeugen waren keine offensichtlichen Beschädigungen zu erkennen. Der Gesamtwert des Diebesgutes wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07193 352.

Rudersberg: Gefährliches Überholmanöver

Bereits letzten Freitag,11.10.2024 kam es gegen 22:30 Uhr auf der L1148 von Miedelsbach kommend in Fahrtrichtung Michelau zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Ein bislang unbekannter Autofahrer überholte verbotswidrig kurz nach der Einmündung Steinenberg eine 40-jährige Ford-Fahrerin. Da es zu Gegenverkehr kam, musste die Fahrerin des Ford, als auch das entgegenkommende Fahrzeug eine Notbremsung einleiten, um einen Unfall zu verhindern. Die 40-jährige aus Rudersberg kam dadurch mit ihrem Fahrzeug auf dem Grünstreifen zum stehen. Das Polizeirevier Schorndorf bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere der unbekannte, dem Ford entgegenkommende, Autofahrer, der ebenfalls durch das Überholmanöver gefährdet wurde, wird um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07181 2040 gebeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell