POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten

Aalen (ots) - Ein Scheunenbrand richtete hohen Sachschaden in der Tierberger Straße an. Am Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 15:50 Uhr alarmiert, nachdem im angrenzenden Wohnhaus plötzlich der Strom ausfiel und die Bewohner daraufhin den Brandausbruch in der Scheune bemerkten. Die eingesetzte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. Die Scheune war jedoch nicht mehr zu ...

