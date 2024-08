Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Mit Axt in Haus eingedrungen

Germersheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag gegen 15:00 Uhr wurde der Polizei Germersheim ein Einbruch in ein Wohnhaus in der Filchnerstraße in Germersheim gemeldet. Ein 37-jähriger Mann aus Speyer schlug mit einer im Garten aufgefundenen Axt die Tür am Wohnhaus seiner Eltern ein und begab sich ins Innere des Hauses. Dort konnte er durch die eingesetzten Beamten angetroffen und festgenommen werden. Die Eltern befanden sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und stand zudem vermutlich unter dem Einfluss von Drogen. Er wurde im Anschluss in eine Fachklinik verbracht. An der Tür des Hauses entstand Sachschaden.

